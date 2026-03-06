Ecuador y EE.UU. destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

1 minuto

Quito, 6 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y arrestaron a uno de sus cabecillas, alias ‘Mono Tole’.

El Gobierno de Ecuador detalló este viernes los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de Estados Unidos, según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de los EE.UU..

La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento que, de acuerdo a la información oficial, tenía capacidad para «entrar hasta cincuenta narcotraficantes». EFE

af/fgg/jrh

(foto) (video)