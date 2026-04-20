Ecuador y EE.UU. firman acuerdo para intercambiar información contra el crimen organizado

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Quito, 20 abr (EFE).- Ecuador y Estados Unidos suscribieron este lunes un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en seguridad frente al crimen organizado, que incluye, entre otras medidas, el intercambio de información, capacitación a la Policía, asistencia técnica, y la detección temprana de personas consideradas como de riesgo en aeropuertos.

El acuerdo fue firmado en Quito, entre el Ministerio del Interior del país andino y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés), en un acto que contó con la presencia del titular de esa cartera de Estado ecuatoriana, John Reimberg; la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; el jefe de misión de EE.UU., Lawrence Petroni; y el agregado de HSI, Héctor Quintana.

El memorando establece un marco legal para el intercambio «seguro y oportuno» de información, según detalló la canciller Sommerfeld durante el acto, y permitirá combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de activos y el abuso sexual infantil, explicó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Además, contempla capacitar y entrenar a la Policía, coordinar asistencia técnica y, junto a la Subsecretaría de Migración, detectar de forma temprana en aeropuertos y oficinas fronterizas a personas con alertas por terrorismo, de Interpol o con antecedentes por delitos sexuales contra menores.

«La firma de este memorando no es un trámite administrativo, es la reafirmación de una voluntad de nuestros países de proteger a nuestros ciudadanos y enfrentar de manera coordinada las amenazas del crimen organizado transnacional», continuó la canciller.

Reimberg destacó que Estados Unidos es un «aliado estratégico clave» para Ecuador en materia de seguridad y subrayó que el acuerdo «activa mecanismos técnicos» que elevan el nivel de coordinación bilateral frente al crimen organizado.

«Las organizaciones criminales transnacionales no conocen de fronteras (…) La suscripción de este memorando no hace más que reafirmar el compromiso de los Estados Unidos y el Ecuador en continuar la colaboración en prevenir y combatir el crimen organizado», añadió por su parte Quintana, agregado de HSI.

En marzo pasado, ambos países iniciaron operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones «terroristas» a las que el presidente, Daniel Noboa, les declaró la «guerra» en 2024, y posteriormente formalizaron la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en el país andino.

En el acto se señaló que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 la cooperación con la HSI permitió la incautación de más de 78 toneladas de cocaína, en torno a 55 armas de fuego, alrededor de 2,4 millones de dólares y el arresto de 300 personas. EFE

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