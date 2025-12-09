Ecuador y Emiratos Árabes firman un acuerdo para establecer programa de migración circular

Quito, 9 dic (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, suscribió un memorando de entendimiento sobre movilidad laboral con Emiratos Árabes Unidos, cuyo objetivo es «facilitar oportunidades de empleo reguladas» para trabajadores ecuatorianos en ese país, informó este lunes la Cancillería.

El acuerdo fue firmado en el marco de la gira internacional del presidente Daniel Noboa, que incluyó visitas a España, Emiratos y Noruega.

Según la Cancillería, este instrumento se inscribe en la política del Gobierno para fomentar alternativas a la migración irregular y promover una cultura migratoria ordenada, segura, regular y con garantía de derechos.

El memorando prevé mecanismos de coordinación entre ambos países para establecer procesos de selección y contratación que permitan a empresas emiratíes ofrecer vacantes a ecuatorianos interesados en empleos temporales, conforme a las necesidades del mercado laboral de Emiratos.

Ecuador mantiene programas de Migración Circular con España, Italia, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Hungría, con los que ya se han formalizado más de tres mil empleos. EFE

