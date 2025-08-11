Edgar Martínez e ‘Igor’ González, técnicos de bateo de Puerto Rico en Clásico de Béisbol

2 minutos

San Juan, 11 ago (EFE).- La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció este lunes que nombró al inmortal Edgar Martínez y a Juan ‘Igor’ González como los técnicos de bateo de la selección que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

«Es un lujo tener a dos grandes embajadores del béisbol puertorriqueño, que sin duda aportarán su experiencia y conocimiento para el éxito de Puerto Rico en el Clásico Mundial», dijo el presidente de la FBPR, José Quiles, en un comunicado.

Martínez, exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 2019, describió su inclusión como «un privilegio y una bendición poder vestir la camisa de Puerto Rico en mi tierra natal y ser parte del Clásico Mundial 2026».

«Como jugador, no tuve la oportunidad de participar, así que ahora, desde el rol de ‘coach’ de bateo, lo asumo con mucha responsabilidad y gratitud. Mi meta es compartir lo que he aprendido, apoyar a nuestros muchachos y que juntos podamos representar dignamente a nuestra isla», agregó.

Por su parte, González, quien ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1996 y 1998, manifestó su emoción de volver a representar a la isla, esta vez por tercera ocasión en el torneo mundialista.

«Le doy gracias a Dios. Me siento más que honrado y súper orgulloso de estar nuevamente en el ‘staff’ del Clásico Mundial representando las diez letras, que es lo más grande para mí», dijo.

«Me siento bien entusiasmado, tenemos un gran equipo y un gran cuerpo técnico. Es un privilegio trabajar en el bateo del equipo junto a Edgar Martínez, un gran conocedor y tremendo ser humano», añadió.

Martínez y González formaron parte también del ‘Equipo de Ensueño’ de Puerto Rico que ganó de forma invicta la Serie del Caribe de 1995.

Junto a González y Martínez, han sido nombrados al cuerpo técnico Alex Cintrón como ‘coach’ de banca, Joey Cora ‘coach’ de tercera base y Sandy Alomar Jr. como ‘coach’ de primera base.

Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 de marzo próximos.

Los partidos se jugarán en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, que ya sirvió como sede de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol en 2006, 2009 y 2013.

Además de Puerto Rico, los otros países que jugarán en el estadio capitalino serán Canadá, Colombia, Cuba y Panamá. EFE

jm/jl