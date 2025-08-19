Edman ‘El Capitán’ Lara, el expolicía que impulsó a Rodrigo Paz al balotaje en Bolivia

La Paz, 19 ago (EFE).- El expolicía Edman ‘El Capitán’ Lara, candidato a la Vicepresidencia junto al opositor Rodrigo Paz, es para muchos el responsable de la sorpresiva victoria del binomio en las elecciones generales de Bolivia, resultado que los coloca en una inédita segunda vuelta contra el expresidente opositor Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

Lara logró hacer «una buena sinergia» con Paz debido a su «imagen de justiciero» y su intención de «luchar contra la corrupción», dijo a EFE el analista político Ricardo Paz.

«La principal preocupación de la gente es la corrupción y vieron en el capitán Lara la renovación generacional y a un justiciero que está dispuesto a luchar contra la corrupción», afirmó el analista, quien consideró a Lara ficha clave para la victoria del binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Sin embargo, también señaló que Lara tuvo un «mal estreno» como probable vicepresidente al haber ofrecido un discurso «confrontacional» en la víspera, que atribuyó a su «inmadurez política».

«Ha tenido una intervención nada feliz, ha sido un mal estreno (…) lo que más me preocupa es la advertencia que hizo a su propio candidato a presidente, de que lo enfrentará si no cumple. Eso no augura una buena relación y esperemos que haya sido un exabrupto y no sea una norma de conducta de su parte», afirmó Paz.

Edman Lara, de 39 años, abogado y excapitán de la Policía Boliviana, nació en Cochabamba (centro) y se hizo conocido en 2023 en TikTok, plataforma en la que ha denunciado supuestos cobros ilegales, tráfico de influencias y otras prácticas de corrupción dentro de la institución.

En ese mismo año, Lara fue suspendido de la institución por un año y estuvo encarcelado brevemente por una denuncia interpuesta por una sargento que lo acusó de «uso indebido de influencias, usurpación de funciones y obstrucción al ejercicio público».

También ganó notoriedad en 2023 por una pelea con el entonces comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien lo tomó del cuello y forcejeó con él cuando Lara acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para denunciar un supuesto hecho irregular que involucraba a un guardia de seguridad y a un oficial policial.

El PDC lo eligió como compañero de fórmula de Paz Pereira para las elecciones de 2025 y el binomio hizo una modesta campaña con transmisiones en vivo por redes sociales. El excapitán policial aseguró a los medios que no se «invirtieron millones» en propaganda y que apostaron por el contacto directo con la población.

El binomio del PDC consiguió el primer lugar en la elección presidencial de este domingo con un 32,14 % de los votos válidos, según información del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 95,41 % de las actas computadas.

Quiroga (2001-2002) y su candidato a la Vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, quedaron segundos, con un 26,81 % de los votos.

Estos resultados también marcan el final de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Debido a que ninguno de los candidatos logró la mayoría establecida por la ley electoral se enfrentarán el 19 de octubre en el primer balotaje de la historia del país. EFE

