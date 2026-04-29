EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros cargos mexicanos de narcotráfico
Nueva York, 29 abr (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y excargos del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por supuestamente «conspirar con líderes del cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado. EFE
