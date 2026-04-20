EE.UU. anuncia nuevo ataque contra lancha en el Caribe y dice haber matado a tres personas

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Redacción América, 19 abr (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron una nueva embarcación en el Caribe y mataron a tres personas cuando, aseguran, transitaban por «rutas conocidas del narcotráfico», según publicó este domingo en sus redes sociales el Comando Sur estadounidense (Southcom).

En un mensaje publicado en la red social X, el Southcom informó que hoy, «bajo la dirección del comandante del Comando Sur (Southcom), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas».

De acuerdo a la Inteligencia de EE.UU., según el post de X, se confirmó que la «embarcación participaba en operaciones de narcotráfico».

El mensaje detalló que «tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación» y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

Este nuevo ataque se produce en el marco de la operación ‘Southern Spear’ (Lanza del Sur), que EE.UU. implementa desde el segundo semestre del año anterior en el área de influencia del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

La operación Lanza del Sur comenzó sus acciones contra supuestas lanchas del narcotráfico, sin que hasta ahora se conozca pruebas concretas, para incrementar la presión contra Venezuela y su expresidente Nicolás Maduro, quien el 3 de enero capturado en una operación militar realizada por Washington.

Actualmente Maduro se encuentra preso y en juicio en Nueva York. EFE

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