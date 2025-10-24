EE.UU. ataca otra supuesta narcolancha en Caribe, «del Tren de Aragua», y mata 6 personas

Washington, 24 oct (EFE).- El Ejército estadounidense hundió otra supuesta narcolancha en aguas del mar Caribe «operada por el Tren de Aragua», en una operación donde murieron seis «narcoterristas», informó este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe», anunció Hegseth en X. EFE

