EE.UU. aumenta el despliegue de marines en Oriente Medio por la guerra en Irán, según CNN

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Washington, 20 mar (EFE).- Miles de infantes de la Marina de Estados Unidos se dirigen hacia Oriente Medio cuando está a punto de cumplirse un mes de la guerra de Irán, informó este viernes la cadena CNN citando a dos funcionarios estadounidenses.

La Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 de la Marina y el Grupo Anfibio Boxer, que debían desplegarse inicialmente en el Indopacífico, vieron modificado su recorrido y se dirigen hacia Oriente Medio.

El medio agrega que no está claro si todo el grupo será desplegado en esa región o solo una parte. Tampoco informa sobre qué tareas específicas realizarán a su llegada.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal informó que la Unidad Expedicionaria número 31 y el Grupo Anfibio Trípoli, que se encontraba en Japón, se dirigían a Oriente Medio. El pasado martes, se encontraban cerca de Singapur.

Las unidades expedicionarias de la Marina son fuerzas de respuesta rápida compuestas aproximadamente por 2.200 marines y marineros. Junto con el grupo de ataque anfibio, el número asciende a unos 4.500.

También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas.

La guerra contra Irán que libran Estados Unidos e Israel comenzó el pasado 28 de febrero. El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha especificado la duración que tendrá el conflicto. EFE

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