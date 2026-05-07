EE.UU. deporta a exjueza de Ecuador buscada por presunto delito de prevaricato

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Quito, 7 may (EFE).- La exjueza ecuatoriana Gina Zambrano, requerida por la justicia de Ecuador por el presunto delito de prevaricato, fue deportada desde Estados Unidos, según informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, Zambrano está vinculada al caso Plaga, que investiga una presunta red de jueces, policías, abogados y otros funcionarios que habría permitido la liberación irregular de presos mediante el uso indebido de recursos judiciales a cambio de dinero y favores.

El ministro detalló en su cuenta de X que Zambrano tenía una orden de captura vigente y una circular roja de Interpol desde julio de 2024, por hechos que se presume fueron cometidos entre 2022 y 2023.

La exjueza fue localizada en la ciudad de Alexandria, en Estados Unidos, donde había solicitado asilo, recurso que le fue negado, y se encontraba en situación migratoria irregular.

A su llegada a Ecuador, la Subsecretaría de Migración verificó la alerta vigente y la entregó de manera inmediata a la justicia del país andino. EFE

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