EE.UU. dice que el texto del acuerdo con Irán se dará a conocer en 24 o 48 horas

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Washington, 15 jun (EFE).- El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

«Los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles», señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

«Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana», añadió.

El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente, JD Vance, precisó la fuente.

Trump y el propio Vance ya han firmado de forma electrónica el memorando, que por parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

La firma oficial del acuerdo tendrá lugar en una ceremonia prevista para el próximo viernes en Suiza. EFE

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