EE.UU. pide aplazar al 26 de marzo la próxima vista del caso contra Maduro y su esposa

1 minuto

Nueva York, 2 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes aplazar al 26 de marzo la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo de 2026, se traslade al 26 de marzo.

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar «conflictos de agenda y problemas logísticos».

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía «pueda producir el descubrimiento de pruebas» y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como «un hombre inocente» de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos, y dijo ser un «prisionero de guerra». EFE

