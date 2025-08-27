The Swiss voice in the world since 1935

EE.UU. retoma las visitas vecinales para evaluar a los solicitantes de ciudadanía

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reinstalado una antigua política de verificaciones vecinales como parte del proceso de evaluación de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense y aprobación de cada caso.

En un memorando, al que ha tenido acceso CBS, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ha instruido a sus funcionarios a realizar verificaciones en el terreno, lo que incluyen entrevistas con vecinos o compañeros de trabajo del inmigrante.

En las últimas tres décadas USCIS eximió los requisitos de las investigaciones vecinales y se ha basado principalmente en verificaciones biométricas y de antecedentes penales realizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para obtener información relacionada con la buena conducta del solicitante y su elegibilidad para la naturalización.

Pero ahora el Gobierno Trump ha instruido a los funcionarios de USCIS a solicitar información adicional a los inmigrantes para decidir si realiza o no la investigación vecinal.

La información adicional incluye cartas de conocidos que puedan brindar información sobre la buena conducta del solicitante de naturalización, que servirán como evidencia en el caso.

La falta o negativa de un solicitante a proporcionar dicha evidencia puede dar lugar a una investigación vecinal, detalla el memorando emitido el pasado 22 de agosto.

El regreso de las verificaciones vecinales, que habían dejado de implementarse desde 1992, forma parte del objetivo de la Casa Blanca de endurecer el escrutinio de extranjeros que soliciten beneficios migratorios.

La semana pasada USCIS anunció una actualización de los factores que se tendrán en cuenta para otorgar beneficios migratorios, como el carácter moral, la actividad antiestadounidense, terrorista o antisemita, que serán consideradas como puntos negativos y pueden derivar en la negación de la solicitud.

El Gobierno dijo que los extranjeros que solicitan la ciudadanía deben demostrar que «han sido y siguen siendo» personas de buen carácter moral.

«De ahora en adelante, los funcionarios del USCIS deben considerar los atributos positivos de un extranjero y no simplemente la ausencia de mala conducta», explicó la agencia en el anuncio.

Los atributos positivos pueden incluir una participación comunitaria activa, logros educativos, vínculos familiares, un historial laboral estable y legal, y una conducta financiera responsable, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre otros.

Bajo la nueva política, los funcionarios también pueden ampliar la definición de factores descalificadores, si lo considera el funcionario, como infracciones de tránsito reiteradas. EFE

amv/ims/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR