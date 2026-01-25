EE.UU. revoca visados a miembros de Consejo de Transición de Haití por vínculos criminales

Nueva York, 26 ene (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo la revocación de visados a dos miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, así como a sus familiares, por su presunta implicación con «pandillas y otras organizaciones criminales» en el país caribeño.

«Estas acciones se toman debido a la participación de los miembros del CPT en las operaciones de pandillas y otras organizaciones criminales en Haití, incluyendo la interferencia con los esfuerzos del Gobierno de Haití para combatir a las pandillas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por Estados Unidos», informó en un comunicado el portavoz principal adjunto, Tommy Pigott.

Los afectados, según el Departamento de Estado, son dos miembros del CPT y sus familiares directos, cónyuge e hijos.

El texto resalta que Estados Unidos mantiene «su compromiso de apoyar la estabilidad de Haití y de colaborar con las autoridades haitianas para combatir la violencia de las pandillas en el país».

«El pueblo haitiano está harto de la violencia de las pandillas, la destrucción y las luchas políticas internas. La Administración Trump promoverá la rendición de cuentas de quienes continúan desestabilizando Haití y la región», concluye el comunicado.

El CPT, compuesto por representantes de partidos políticos, sociedad civil y el sector privado, se instaló en abril de 2024 después de que el primer ministro, Ariel Henry, quien asumió las riendas del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, anunciara en marzo de ese año su dimisión en medio de una ofensiva sin precedentes de la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Juntos), del poderoso Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’.

Haití se mantiene en vilo a la espera de que el Consejo Presidencial de Transición (CPT), cuyo mandato vence el próximo 7 de febrero, tome la decisión final sobre el futuro del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, después de que este órgano pusiera en marcha los mecanismos para su destitución a pesar del rechazo de la comunidad internacional.

Los últimos comicios presidenciales se celebraron en noviembre de 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado por mercenarios en su residencia en 2021, por lo que el país no cuenta con autoridades electas en las urnas.

Después de varios aplazamientos, las autoridades han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026 y la segunda el 6 de diciembre. EFE

