EE.UU. tacha de «falsas» las acusaciones de genocidio contra Israel en la CIJ

1 minuto

La Haya, 13 mar (EFE).- Estados Unidos afirmó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que las acusaciones de genocidio contra Israel presentadas por Sudáfrica son “falsas” y presentó una declaración para intervenir en el caso abierto tras los ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Según anunció este viernes el máximo tribunal de Naciones Unidas, el Gobierno estadounidense presentó un documento ante la CIJ en el que solicita autorización para presentar su opinión legal sobre cómo debería interpretarse la Convención sobre el Genocidio en el caso por la ofensiva israelí en Gaza.

“Para evitar cualquier duda, Estados Unidos afirma, en los términos más firmes posibles, que las acusaciones de ‘genocidio’ contra Israel son falsas. Tampoco son nuevas”, subrayó. EFE

ir/ahg/ep