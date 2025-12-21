EE.UU. y China encabezan una nueva carrera a la Luna, con India y Japón buscando sumarse

Miami/Pekín/Nueva Delhi/Tokio, 21 dic (EFE).- Estados Unidos y China lideraron en 2025 los esfuerzos por regresar a la Luna, en una nueva disputa por el liderazgo espacial que prevé sentar las bases de la exploración a Marte y el uso de los recursos lunares, más de cinco décadas después de la carrera espacial entre EE.UU. y la Unión Soviética.

Sin embargo, la competencia ya no se limita a dos naciones: la India y Japón también protagonizaron importantes avances espaciales este año, con la esperanza de alcanzar el satélite terrestre en las próximas décadas.

EE.UU., entre los recortes y la presión de China

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero generó incertidumbre y cambios de enfoque del programa espacial estadounidense, tras su enfoque de reducir el presupuesto de la NASA y aumentar su dependencia de empresas privadas.

El regreso a la Luna es una prioridad para el Gobierno republicano, que en octubre pasado expresó públicamente su frustración por los retrasos de SpaceX, empresa clave en la misión Artemis III, con la que Estados Unidos busca volver al satélite en 2027 antes que China y establecer allí una presencia sostenida.

Internamente, la competencia de SpaceX se concentra en Blue Origin, de Jeff Bezos, que el mes pasado logró recuperar por primera vez la primera etapa de su cohete New Glenn y se ha posicionado como la principal alternativa a la compañía fundada por Elon Musk.

La hoja de ruta de Estados Unidos para alcanzar la Luna vivirá un importante capítulo el próximo febrero, cuando la NASA espera poder lanzar al espacio la misión Artemis II, que supondrá el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de cinco décadas, aunque la nave no alunizará.

China desea alcanzar la Luna antes de 2030

China mantuvo su objetivo de llevar a ‘taikonautas’ a la Luna antes de 2030, un hito para el que aceleró los preparativos técnicos, y en el que el establecimiento de una base de investigación en el polo sur del satélite es una parte fundamental.

Para apoyar esta meta, las autoridades espaciales chinas investigaron tecnologías pioneras como ladrillos fabricados con materiales creados en laboratorio para imitar el regolito lunar, buscando desarrollar métodos de construcción in situ.

El gigante asiático lanzó además la misión Tianwen-2, que se convertirá en la primera nave china en recoger muestras de un asteroide, en concreto Kamo’oalewa, antes de dirigirse a estudiar el cometa 311P.

Sin embargo, el programa espacial chino enfrentó a finales de año una anomalía de la Shenzhou-20 que obligó a la tripulación de la estacion Tiangong a regresar en una nave de reserva, y a enviar la Shenzhou-22 sin astronautas para restablecer el ciclo de rotación.

El primer astronauta de la India en la EEI

La India vivió un año marcado por el éxito de su experimento espacial de acoplamiento SpaDeX, el hito de sus cien lanzamientos y el paso del primer astronauta indio por la Estación Espacial Internacional (EEI).

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) arrancó el año con el éxito de su misión SpaDex en enero, que le unió a un selecto grupo de naciones capaces de acoplar naves en el espacio, después de Estados Unidos, Rusia y China, y ese mismo mes efectuó su lanzamiento número cien desde la creación de la agencia espacial en 1969.

En julio el capitán Shubhanshu Shukla se convirtió en el primer astronauta indio en visitar la EEI, cuando lo hizo a bordo de una nave de la compañía estadounidense Axiom Space.

La India afronta ahora una década de misiones cada vez más ambiciosas, con el lanzamiento de su primer misión espacial tripulada programado para no antes de 2027, el desarrollo de su propia estación espacial en 2035 y el envío de un astronauta a la Luna para 2040.

Japón prepara un nuevo intento lunar

Las ambiciones espaciales de Japón estuvieron marcadas este año por el fracaso en junio de la misión de ispace para aterrizar un vehículo no tripulado en la Luna, lo que la hubiera convertido en la primera compañía no estadounidense en lograr un alunizaje en plena carrera internacional para establecer una base en el satélite.

El fiasco de la firma con sede en Tokio, que planea un nuevo lanzamiento para 2027, se produjo en paralelo a los crecientes problemas de la misión Artemis de la NASA para volver a la Luna, en medio de los recortes del Gobierno Trump.

La colaboración espacial con EE.UU. es clave para Japón, que ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de exploración con el objetivo de llegar a la Luna y a Marte.

El archipiélago publicó además en julio de este año sus primeras Directrices de Defensa para el Dominio Espacial, en las que la cooperación con Washington se destaca como uno de los pilares fundamentales de su estrategia contra los «satélites asesinos» de Rusia y China.EFE

