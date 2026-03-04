EE.UU. y Ecuador lanzan «operaciones conjuntas» contra «terroristas» en suelo ecuatoriano

Quito, 3 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron este martes «operaciones conjuntas» en territorio ecuatoriano contra organizaciones «terroristas», según anunció el Comando Sur de EE.UU. en un mensaje difundido en redes sociales, que fue confirmado a EFE por fuentes del Ministerio de Defensa.

El Comando Sur detalló que «juntos» tomaron medidas decisivas para enfrentar a los «narcoterroristas», que durante mucho tiempo «han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio» de las Américas.

«Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo», continuó el Comando Sur.

Desde el Ministerio de Defensa de Ecuador no profundizaron en los detalles de la operación al considerar que son de carácter «reservado», con la finalidad de «no entorpecer futuras acciones».

Este operativo se produjo un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, con el objetivo de realizar coordinaciones orientadas a enfrentar al crimen organizado transnacional y al «narcoterrorismo», y «reforzar la seguridad hemisférica», según informó la Presidencia ecuatoriana.

El Ejecutivo ecuatoriano añadió que en el encuentro se destacaron iniciativas conjuntas para reforzar los controles, el intercambio de información y la coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas.

Desde inicios de 2024, Noboa mantiene declarada una «guerra» a las bandas criminales causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, con una escalada en la tasa de homicidios que superó el año pasado los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Como parte del «conflicto armado interno», el Gobierno ecuatoriano ha catalogado como «terroristas» a estas organizaciones criminales, designación que también ha compartido el Ejecutivo de Donald Trump para Los Choneros y Los Lobos, las dos principales organizaciones delictivas del país, vinculadas respectivamente con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Durante el Gobierno de Noboa la relación con Estados Unidos ha sido cercana, enfocada principalmente en temas de seguridad, por lo que han firmado algunos acuerdos de cooperación, sumado al interés que mostró el país norteamericano de instalar una base militar en territorio ecuatoriano para el control del Pacífico suramericano, lo que fue rechazado en un referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.

Este martes, además, el ministro del Interior, John Reimberg, y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, informaron del arresto de 16 personas, entre ellas un exasambleísta, presuntamente vinculadas con la mafia albanesa y Los Lobos que aparentemente enviaban droga a Europa en contenedores. EFE

