EEUU anuncia alianzas sobre tierras raras con UE, Japón y México

afp_tickers

3 minutos

Estados Unidos anunció el miércoles una serie de alianzas sobre tierras raras con la Unión Europea, Japón y México, tras una reunión ministerial en Washington que reunió a decenas de países.

Las tierras raras, 17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre, tienen multitud de aplicaciones: desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles.

Su suministro supone una creciente preocupación para los países desarrollados ante el papel dominante de China en el sector.

En el caso de México, ambos países y socios instauran un plan de acción para desarrollar en 60 días «políticas comerciales coordinadas» que mitiguen las vulnerabilidades de acceso a estos metales, reza un comunicado de la oficina del Representante Comercial (USTR).

El acuerdo detalla un mapeo geológico coordinado para explorar yacimientos, medidas para evitar interrupciones de la cadena de suministros y otros aspectos técnicos.

– Ad portas de revisar el T-MEC –

Esta nueva alianza se produce a pocos meses de la revisión formal del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

«El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables a interrupciones las cadenas de suministro de minerales críticos de Norteamérica», dijo el comunicado del Representante Comercial, Jamieson Greer.

«A medida que nos acercamos a la Revisión Conjunta del T-MEC, este plan de acción es un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral», añadió.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, abrieron este miércoles en Washington esta conferencia ministerial sobre las tierras raras a la que asistieron al menos una cincuentena de países.

– UE y Japón –

En el caso de la Unión Europea y Japón, los dos grandes socios comerciales de Washington, el objetivo es llegar a un memorando de entendimiento en 30 días.

Estados Unidos identificará con México, la UE y Japón los minerales críticos que les interesan y los precios mínimos para su importación.

Rubio destacó en la cita ministerial el papel de uno de los principales aliados de Washington en América Latina y el Caribe.

«Argentina no solamente tiene la capacidad en términos de recursos naturales (…) no solo para Estados Unidos, sino para el mundo», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa.

El país sudamericano «tiene también los conocimientos en procesamiento, que también será críticamente importante», añadió.

China domina a nivel mundial la producción y el procesamiento de esos recursos naturales.

Pekín intentó a finales del año pasado introducir inopinadamente medidas de restricción a las exportaciones de tierras raras, lo que provocó una fulgurante amenaza de aranceles suplementarios por parte de Trump. La crisis se desactivó tras negociaciones entre ambas potencias.

jz/cjc