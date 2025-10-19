EEUU asegura que mató a tres presuntos narcos en ataque en el Caribe y los vincula al ELN

1 minuto

Miami (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que mató a tres supuestos narcotraficantes a los que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, el séptimo desde que declaró un «conflicto armado» contra los traficantes de drogas.

«El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur», informó el Secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.EFE

