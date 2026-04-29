EEUU coloca las supuestas bases chinas de Cuba en el centro de las tensiones con La Habana

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Claudia Dupeirón

La Habana, 29 abr (EFE).- Estados Unidos ha vuelto a advertir que «no tolerará» bases militares y centros de inteligencia de sus «adversarios» en Cuba, mientras La Habana afirma que estas acusaciones son solo «pretextos falaces» para tratar de justificar una posible intervención, tensando de nuevo las relaciones bilaterales.

Las declaraciones de Estados Unidos vuelven a incidir en uno de los argumentos que esgrimió el presidente estadounidense, Donald Trump, señalando expresamente a China, para armar la orden ejecutiva del 29 de enero que declaraba a la isla una «amenaza inusual y extraordinaria» y establecer el bloqueo petrolero contra La Habana.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, alertó el martes en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News sobre la presencia de servicios de inteligencia y bases militares de «adversarios» en Cuba y advirtió que su Gobierno no iba a permitirlo a 90 millas (145 kilómetros) de su territorio.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rebatió este miércoles esas afirmaciones, calificándolas de meros «pretextos con argumentos débiles y falaces». «Cuba es un país pacífico que no permite que su territorio se use contra otros», escribió en redes sociales.

Votación en el senado

El martes, con 47 votos a favor y 51 en contra, el Senado estadounidense rechazó una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

El intento demócrata sigue una serie de fracasos en el Senado estadounidense para controlar las acciones militares de Trump, como las cinco votaciones para que no pueda ordenar más ataques sobre Irán o los intentos por frenar al republicano antes de la captura en enero del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maniobras militares

Las declaraciones de Rubio y la negativa en el Senado llegaron acompañadas esta semana de las maniobras militares estadounidenses FLEX 2026, que han desplegado drones y otros equipos no tripulados en aguas territoriales de EE.UU. al norte de Cuba.

Desarrolladas por la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos, las acciones sirven como banco de pruebas para integrar inteligencia artificial (IA), sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

Estos ejercicios, añadió, sientan las bases del nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC), una fuerza de guerra autónoma basada en IA que apoyará a la Southcom en América Central, Sudamérica y el Caribe.

China rechaza los «rumores»

Tras las declaraciones de Rubio, este miércoles, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian señaló que «inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba».

Lin reiteró que China «apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y su seguridad», e instó a Estados Unidos a «poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión» contra la isla.

Las imágenes satelitales de EE.UU.

La supuesta presencia de bases militares chinas en Cuba ha sido motivo recurrente en los últimos discursos de altos representantes de ambas orillas. Desde EE.UU. se han publicado informaciones en medios y difundido informes e investigaciones; todos negados rotundamente por La Habana.

En 2023, el diario estadounidense The Wall Street Journal hacía referencia a un posible acuerdo de Cuba con China para que la isla «albergara una base secreta de espionaje centrada en Estados Unidos» que «permitiría interceptar comunicaciones electrónicas y monitorear el tráfico marítimo».

Otro informe en 2024 con imágenes satelitales y elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un laboratorio de ideas estadounidense con sede en Washington, detalló la localización y equipamiento de las supuestas instalaciones de espionaje chinas.

En mayo de 2025, el Subcomité de Seguridad Marítima y del Transporte de la Cámara de Representantes, así como legisladores estadounidenses, calificaron de «preocupante la colaboración en materia de defensa entre China y la nación caribeña».

Las autoridades cubanas han negado la presencia de bases militares chinas en su territorio en reiteradas ocasiones y diversos escenarios, calificándolas de «mendaz e infundada». EFE

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