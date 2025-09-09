EEUU critica el ataque contra Hamás en Doha, aunque fue notificado de antemano

The Swiss voice in the world since 1935

Washington, 9 sep (EFE).- La Casa Blanca calificó este martes de «desafortunado incidente» el ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Catar, Doha, aunque indicó que fue informado por adelantado y consideró que la acción, que tachó de «objetivo loable», ayuda a eliminar al movimiento islamista.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó hoy en rueda de prensa que el ejército estadounidense informó al Gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque, y se negó a aclarar si Israel había alertado de antemano al Pentágono.

«Bombardear unilateralmente dentro de Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja muy duro y valientemente, asumiendo riesgos, con nosotros para mediar en la paz no avanza los objetivos de Israel o de Estados Unidos. No obstante, eliminar a Hamás, que se beneficia de la miseria de los que viven en Gaza es un objetivo loable», indicó Leavitt.

La portavoz dijo que los miembros de Hamás atacados por Israel «lamentablemente» se encontraban en la capital de Qatar y que el bombardeo «unilateral» israelí «no contribuye a los objetivos de Israel ni de EE.UU. para lograr la paz» en la región y añadió que Trump «considera a Qatar como un poderoso aliado y amigo» y que «se siente muy mal por la localización de este ataque».

Trump ordenó a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, notificar a Catar del «ataque inminente» y llamó después del bombardeo al primer ministro israelín, Benjamín Netanyahu, y también al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y al primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, «y les agradeció su apoyo y amistad», además de asegurarles «que algo así no volverá a ocurrir en su territorio».

El ataque de Israel de hoy es el primero que ejecuta sobre suelo catarí, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, y buscaba matar a los miembros de la delegación negociadora de Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás ha dicho que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. El bombardeo también se ha cobrado la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes. EFE

