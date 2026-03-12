EEUU dice que el uso de reservas estratégicas ayudará a sostener el suministro en Asia

2 minutos

Washington, 12 mar (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, defendió este jueves el uso de las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. y aseguró que ayudará a sostener el suministro de las refinerías en Asia en el corto plazo.

En una entrevista con la cadena Fox News, Wright indicó que EE.UU. tomó la decisión de liberar 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética cuando las refinerías asiáticas anunciaron que reducirían el tiempo de procesamiento en sus plantas en India, Corea, Japón y Tailandia.

«Si sentían preocupación por sus suministros de petróleo a corto plazo, dijimos que teníamos una solución, para eso existe la Reserva Estratégica de Petróleo», señaló el jefe de la cartera de Energía esta mañana.

El Departamento de Energía de Estados Unidos informó ayer que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

El anuncio del Departamento sigue al de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que decidió este miércoles sacar gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos (SPR) son un almacenamiento de crudo destinado a emergencias energéticas. Ubicadas en cuatro sitios en Texas y Luisiana, tienen una capacidad de unos 714 millones de barriles y pueden liberarse para estabilizar el mercado o llenarse cuando los precios son bajos. EFE

aaca/mvg/lss