EEUU dice que mantendrá un sistema de defensa clave en Corea del Sur y no lo enviará a Medio Oriente

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Estados Unidos negó haber trasladado de Corea del Sur a Medio Oriente un importante sistema de defensa antimisiles, dijo el martes un alto oficial del ejército estadounidense.

El Washington Post informó el mes pasado, citando a funcionarios no identificados, que Estados Unidos trasladó partes de su Sistema de Defensa Terminal Área de Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) fuera de Corea del Sur para utilizarlas en la guerra con Irán.

La información causó inquietud en el país asiático, donde el sistema es parte fundamental de la defensa nacional frente a Corea del Norte, que posee armas nucleares.

El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson, dijo que Washington «no ha trasladado ningún sistema THAAD» fuera del país.

«El THAAD continúa en la península», dijo Brunson en una audiencia ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si esperaba que el sistema permaneciera en Corea del Sur, respondió: «Sí, lo esperamos».

El THAAD está diseñado para interceptar misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance con tecnología de impacto directo (hit-to-kill).

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, había dicho que Seúl no estaba satisfecho con el reporte de la reubicación, pero reconoció que era poco lo que podía hacer su gobierno al respecto.

El Ministerio de Defensa de Seúl afirmó que podría disuadir las amenazas de Corea del Norte incluso si Estados Unidos reubicaba parte de sus recursos militares.

En Corea del Sur hay unos 28.500 soldados estadounidenses estacionados. El sistema THAAD fue instalado en 2017 y causó protestas de China, que lo consideró como una amenaza para su seguridad nacional.

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