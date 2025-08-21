EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, indicó una fuente familiarizada con la operación el miércoles.

El despliegue ocurre después de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones la recompensa por «información que conduzca al arresto» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Los tres buques equipados con sistema de misiles guiados Aegis se dirigen a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela, dijo a la AFP la fuente, que pidió el anonimato.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, que considera una organización criminal.

La Casa Blanca dijo el martes que Trump usaría «todos los medios» para detener el narcotráfico al preguntársele la posibilidad de un envío de militares al país caribeño.

«El presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia», dijo la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt.

Leavitt describió al gobierno venezolano como un «cartel del narcoterror».

«Y Maduro, según la perspectiva de esta administración, no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de ese cartel que ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia este país», agregó la portavoz.

Maduro anunció el lunes que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las «amenazas» de Washington.

