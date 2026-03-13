EEUU hace una fuerte revisión a la baja del PIB de los últimos meses de 2025

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El PIB de Estados Unidos en el último trimestre del año pasado fue revisado significativamente a la baja este viernes, debido a un enfriamiento del gasto de los consumidores, del gobierno y de la inversión, según datos oficiales.

La economía creció a una tasa anualizada del 0,7% en el cuarto trimestre de 2025, informó el Departamento de Comercio, muy por debajo del 1,4% estimado inicialmente.

Esta revisión refleja «correcciones a la baja de las exportaciones, el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión», indicó el gobierno. Las importaciones disminuyeron menos de lo calculado inicialmente, añadió.

En todo 2025, el crecimiento del PIB fue del 2,1%, apenas por debajo del 2,2% estimado previamente. En el tercer trimestre del año pasado, el PIB de Estados Unidos avanzó un 4,4%, señaló el Departamento de Comercio.

Los datos abarcan el primer año completo de la segunda presidencia de Donald Trump y llegan en un momento de preocupación por un enfriamiento del mercado laboral y una inflación persistente.

Cuando se difundieron las primeras estimaciones, en enero, el líder republicano echó la culpa a la oposición demócrata en el Congreso por el prolongado cierre del gobierno que se produjo a fines del año pasado, el más largo en la historia del país.

Los más recientes datos sugieren que la principal economía del mundo está en un punto más débil del anticipado en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezó el 28 de febrero y desde entonces ha arrastrado a la región rica en crudo al conflicto.

Los ataques han impactado en los mercados energético y hecho subir los precios de los combustibles, causando preocupaciones inflacionarias.

Un informe aparte publicado el viernes mostró que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal resultó ligeramente más bajo de lo esperado en enero.

Sin embargo, el nivel del 2,8% sigue por encima del objetivo a más largo plazo del banco central, situado en el dos por ciento.

– Nuevas presiones en los precios –

«El decepcionante cierre del año reflejó en gran medida un lastre autoinfligido por el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, pero la demanda del sector privado también se moderó ligeramente», dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

«Los precios de la gasolina han tenido el impacto más inmediato percibido por los consumidores», señaló la investigadora Joanne Hsu.

Aunque Trump ha insistido en que se bajen las tasas de interés para impulsar la economía, el trabajo de la Fed se ha complicado por la inflación persistente y, ahora, por nuevas presiones a medida que suben los costos de energía.

Pese a que la economía antes de la guerra estaba en buena forma, «si los precios de la energía se mantienen cerca de los niveles actuales, compensarán con creces el impulso derivado del estímulo fiscal que habíamos previsto», advirtió Michael Pearce, de Oxford Economics.

Eso podría llevar a una revisión a la baja de las previsiones de gasto de los consumidores —un motor clave del crecimiento— en la primera mitad de 2026, señaló.

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