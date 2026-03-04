EEUU hundió un buque iraní con el primer ataque con torpedo con un submarino desde la IIGM

Washington, 4 mar (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país ha hundido un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de acción desde la II Guerra Mundial.

«Ayer, en el Océano Índico un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial», indicó Hegseth en rueda de prensa.

El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un vídeo del ataque y la potente detonación que hundió el navío.

«Esta es la primera vez desde 1945 que un submarino de ataque rápido de la Armada de Estados Unidos ha hundido a un enemigo usando un único torpedo Mark 48 para mandar a este navío de guerra al fondo del mar», indicó en la misma rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Dan Caine.

La Armada de Sri Lanka confirmó hoy que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento de la fragata iraní, con unos 180 tripulantes. De momento, no se ha confirmado el número de cuerpos rescatados.

«Quiero recordar a todos que esta es una demostración increíble del alcance global de Estados Unidos para cazar, encontrar y destruir a un blanco desplegado fuera del área, algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala», insistió Caine.

Adelantó que, en las próximas 24 a 48 horas, el mando militar estadounidense «continuará atacando la infraestructura y la capacidad naval» de Irán.

Hegseth aseguró que su país está ganando la guerra de manera «contundente» y agregó que pronto comenzarán a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal «casi ilimitado».

El caso más conocido de un hundimiento con torpedo tras 1945 fue el del crucero argentino ARA General Belgrano que fue hundido en mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas por el submarino británico de propulsión nuclear HMS Conqueror, con torpedos Mk8. La acción causó la muerte a 323 marinos argentinos.

Con anterioridad, en 1971, durante la tercera guerra entre la India y Pakistán, el submarino PNS Hangor hundió la fragata india INS Khukri con un torpedo.

Aunque sin confirmación oficial, otro caso más reciente fue el de la corbeta surcoreana ROKS Chenoan, que desapareció en el mar Amarillo en marzo de 2010. Las autoridades surcoreanas creen que el Chenoan fue hundido por la acción de un mini submarino norcoreano, aunque Pyonyang nunca lo ha confirmado.

El hundimiento del barco de guerra iraní se produce en medio de una escalada de tensiones internacional por la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado sábado, que se ha saldado de momento con la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes desde el inicio del operativo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares y ha advertido de que aún no han lanzado la «gran oleada» de ataques, que -afirmó- podría llegar «muy pronto». EFE

