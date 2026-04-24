EEUU invitará a Putin a la cumbre del G20, pero Trump duda que asista

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Estados Unidos invitará al presidente ruso, Vladimir Putin, a la cumbre del G20 en Miami, dijo un funcionario estadounidense el jueves, pero el presidente Donald Trump afirmó que duda que su homólogo asista.

La invitación significaría un giro significativo en la presión internacional a Putin, quien ha sido aislado por la mayoría de Occidente, aunque no por Trump, desde que ordenó la invasión a Ucrania en 2022.

Estados Unidos ostenta este año la presidencia rotativa del G20, un foro para la cooperación económica entre las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo.

«No se han emitido aún las invitaciones formales, pero todos los miembros del G20 serán invitados a asistir a las reuniones ministeriales y a la cumbre de líderes», dijo en un comunicado un alto funcionario del gobierno de Trump.

La cumbre está prevista para los días 14 y 15 de diciembre en un club del presidente Donald Trump en Miami.

Un periodista le preguntó a Trump, que parecía no estar al tanto de la invitación.

«No sé si vendrá. Lo dudo, siendo honesto», dijo Trump.

Agregó que respalda incluir a Putin: «Si viene, probablemente sería de mucha ayuda».

También reiteró sus críticas al expresidente Barack Obama por excluir a Rusia del entonces G8 en respuesta a una anterior y más limitada invasión a Ucrania en 2014.

«El presidente Putin se sintió muy ofendido por eso, con razón», afirmó Trump.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin, citado por agencias de noticias rusas, indicó el miércoles que su país había sido invitado a participar en la cumbre «al más alto nivel».

El jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aclaró que aún no se había decidido la participación del presidente ruso.

«No se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero Rusia ha participado en todas las cumbres al nivel apropiado», declaró Peskov durante su rueda de prensa diaria. «A medida que se acerque la cumbre, se decidirá el formato de nuestra participación».

Debido a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por «crímenes de guerra» relacionados con la ofensiva rusa en Ucrania, Putin no asistió a la anterior cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre de 2025.

Su asesor económico Maxim Oreshkin representó a Moscú en Sudáfrica.

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