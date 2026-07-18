EEUU lanza su séptima noche de bombardeos e Irán contrataca

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Los bombardeos se intensificaron en Oriente Medio por séptima noche consecutiva: los ataques estadounidenses dejaron tres muertos en el sur de Irán, que respondió este sábado golpeando varios objetivos militares en Kuwait y Jordania.

El ejército estadounidense anunció en X a última hora del viernes que llevaría a cabo una nueva serie de operaciones aéreas contra la república islámica, con el objetivo de «seguir debilitando las capacidades militares iraníes» por orden del presidente Donald Trump.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, anunciaron que los bombardeos causaron al menos tres muertos y ocho heridos en la zona.

También se escucharon explosiones en otras regiones del sur y el centro del país, según las agencias de noticias oficiales iraníes.

En represalia, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron haber atacado varias bases militares en Jordania y Kuwait.

El día anterior, las fuerzas estadounidense también habían informado de ataques a «decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas».

Esa ofensiva dejó un saldo de ocho fallecidos, según la agencia IRNA.

Por su parte, las autoridades iraníes informaron de daños en la red eléctrica en el sur y pidieron a los habitantes que redujeran su consumo de electricidad, así como de bombardeos contra puentes, un puerto, un aeropuerto, infraestructura de telecomunicaciones y una estación de tren.

Washington no ha confirmado esta información.

– Petroleros en llamas en Ormuz –

Los Guardianes iraníes también anunciaron este sábado que dos petroleros «explotaron y se incendiaron» al atravesar una zona minada en el sur del estrecho de Ormuz, sin precisar su procedencia ni si hubo víctimas.

Por su parte, el ejército estadounidense desmintió esta información.

Los Guardianes luego informaron que detuvieron, en una operación con misiles y drones, cuatro buques «infractores» que intentaban cruzar esa vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, que Teherán declaró cerrada a la navegación.

Estas nuevas hostilidades se presentan luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara durante la semana con atacar los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no volvían a la mesa de negociaciones.

El asesor militar del guía supremo iraní, Mohsen Rezai, amenazó el viernes con entrar en una «fase de ofensiva total» si los bombardeos estadounidenses se prolongaban más allá de «dos-tres días».

«El estrecho de Ormuz se está convirtiendo en una trampa para los dos beligerantes. La lógica de la escalada se les escapa cada vez más», dijo David Khalfa, especialista en Oriente Medio de la Fundación Jean Jaurès.

El analista señaló estar preocupado por «el riesgo de una confrontación regional más amplia».

En Kuwait, una central eléctrica y una planta de desalinización de agua fueron alcanzadas por un ataque iraní, según el emirato.

Las autoridades kuwaitíes llamaron a los usuarios «a racionalizar su consumo de electricidad» en un país donde las temperaturas alcanzan los 48 °C.

– «Mi casa tembló» –

En Catar, mediador en el conflicto, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado la base estadounidense de Al Udeid y destruido sistemas de radar y aviones militares para «castigar al agresor».

«Estaba en mi cama, listo para dormir, y escuché la alerta», contó a la AFP Abu Baker, un empleado gubernamental sudanés de 27 años que vive en Catar. «Esperaba que fuera sobre el mar, pero explotó y mi casa tembló».

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Este conflicto, desatado el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y en Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

Los ministros de Asuntos Exteriores de China y Pakistán instaron a retomar las negociaciones en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio.

Islamabad también pidió una «vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz», bloqueada nuevamente por Irán el fin de semana pasado. En respuesta, Estados Unidos restableció su bloqueo de los puertos iraníes.

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