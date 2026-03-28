EEUU niega que Irán haya atacado «escondites» estadounidenses en Dubái y matado a 500

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Miami, 28 mar (EFE).- El Ejército de Estados Unidos negó este sábado que Irán haya atacado escondites estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y matado a 500 personas, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

«Hecho: ningún personal de EE.UU. ha sufrido ataques en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están, innegablemente degradadas», afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

El organismo militar, con sede en Florida, desmintió al portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, quien horas antes aseguró que Irán atacó con misiles y drones dos supuestos emplazamientos estadounidenses con 400 personas en uno y más de 100 en otro en Dubái.

Zolfagari advirtió, en un mensaje emitido por los medios iraníes, al presidente de EE.UU., Donald Trump, que «la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses».

El mensaje se produce al día siguiente de un ataque a una base aérea en Arabia Saudí en el que al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos el viernes, dos de ellos de gravedad, según informaron funcionarios de EE.UU. a medios nacionales.

El primer mes de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, que ha disparado el precio de la gasolina, ha sacudido la política interna en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN. EFE

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