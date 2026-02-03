EEUU pone fin al cierre parcial del gobierno federal

Estados Unidos puso fin el martes a un cierre parcial del gobierno de cuatro días de duración, provocado por la oposición demócrata a la financiación de la agencia federal encargada de llevar a cabo la ofensiva antinmigración.

El presidente Donald Trump celebró en la Casa Blanca una «gran victoria para el pueblo estadounidense» al promulgar el texto aprobado más temprano.

La legislación llegó al escritorio de Trump después de ser aprobada por un estrecho margen de 217-214 en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

Veintiún demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación, y un número igual de republicanos se opuso en lugar de ceder a las exigencias demócratas de reformar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las negociaciones para el nuevo financiamiento del DHS se complicaron tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis, la ciudad de Minesota que se ha convertido en el punto álgido de la ofensiva migratoria de Trump.

El viernes, el Senado aprobó un paquete de financiación de la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, junto con una medida provisional de dos semanas para mantener en funcionamiento el DHS mientras los legisladores negocian cómo se aplicarán las leyes de inmigración.

Trump, bajo cuyo mandato hubo un cierre gubernamental récord de 43 días el año pasado, había estado presionando a los republicanos para que adoptaran el proyecto de gasto y pusieran fin a la parálisis presupuestaria que comenzó el sábado.

«Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que en realidad recorta el gasto federal derrochador al tiempo que apoya programas esenciales para la seguridad, la protección y la prosperidad del pueblo estadounidense», enfatizó Trump al firmar la legislación el martes.

– Cámaras corporales –

Los demócratas en la Cámara de Representantes habían exigido cambios en la forma en que el DHS lleva a cabo sus redadas de inmigración —con agentes fuertemente armados, enmascarados y no identificados que han detenido a personas sin órdenes judiciales— antes de votar sobre el paquete de gasto.

Ya hubo algunas concesiones ante la presión demócrata y la indignación nacional después de que agentes federales dispararan y mataran el mes pasado en Mineápolis a Renee Good, una madre de tres hijos, y a Alex Pretti, un enfermero que trabajaba con veteranos militares.

El lunes, la secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo que los agentes federales en la ciudad llevarían cámaras corporales «con efecto inmediato» en una medida que, según anunció, «se ampliará a nivel nacional».

Los legisladores tienen ahora solo dos semanas para negociar un proyecto de financiación del DHS para todo el año.

Ambos partidos reconocen que las conversaciones serán políticamente difíciles, ya que los demócratas exigen nuevas salvaguardias en la aplicación de las leyes de inmigración y los conservadores impulsan sus propias prioridades políticas.

Los cierres gubernamentales congelan temporalmente la financiación de las operaciones federales no esenciales, obligando a las agencias a detener servicios, poner a los trabajadores en licencia sin goce de sueldo o requerirles que trabajen sin paga.

