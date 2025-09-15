EEUU propone a República Dominicana para dirigir oficina de la ONU contra el narcotráfico
Santo Domingo, 15 sep (EFE).- Estados Unidos propuso este lunes que el Gobierno de República Dominicana presente un candidato para el puesto de director ejecutivo de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Así lo informó la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, Rebeca Márquez.
Esta decisión estuvo basada en el «sólido historial con la UNODC y las prácticas sólidas con respecto al control de drogas y los enfoques antidelincuencia», indicó Márquez.
Para el presidente de dominicano, Luis Abinader, esta decisión es «un gran reconocimiento» y será la «primera vez que el país dirigirá la institución».
Abinader sostuvo que la propuesta de los Estados Unidos es importante porque podrán «alertar sobre la situación de Haití», donde existen «muchos problemas de narcotráfico derivados de la situación de seguridad» que atraviesa el país vecino de la República Dominicana.
«Esto ayudará bastante a llamar la atención sobre el tema de Haití», señaló Abinader en su acostumbrado encuentro de los lunes con los medios en el Palacio Nacional.
El presidente dominicano indicó que todavía no tiene escogido al candidato para dirigir la UNODC. EFE
