EEUU reactiva su alianza Quad con India, Australia y Japón

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Estados Unidos, India, Australia y Japón anunciaron este martes nuevos proyectos de cooperación en materia marítima y de minerales críticos, en lo que supone la reactivación de su alianza Quad, un foro visto con recelo por China.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participó en una reunión con sus homólogos del bloque en Nueva Delhi, diez días después de que el presidente Donald Trump realizara una visita de Estado amistosa a Pekín y se expresara con entusiasmo sobre la colaboración de las dos potencias como un «G2».

Ese concepto, sin embargo, genera preocupación en los aliados de Washington, que temen que pueda dejarlos fuera.

En el encuentro, Rubio dijo que el Quad estaba compuesto por países «que comparten valores sólidos —democracias fuertes y vibrantes— y que también están comprometidos con muchos de los mismos conceptos en lo que respecta al desarrollo económico y tienen muchos intereses alineados».

El secretario dijo que las cuatro potencias trabajarán juntas en dos iniciativas marítimas: una que combina capacidades de vigilancia y otra que proporcionará información en tiempo real al tráfico comercial.

Por primera vez, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo que el Quad estaba cooperando para apoyar el desarrollo portuario en Fiyi, una nación insular clave en el Pacífico Sur, donde China ha realizado un esfuerzo concertado para obtener mayor influencia.

Rubio dijo que el Quad también intensificará sus esfuerzos para asegurar el suministro de minerales críticos, un sector esencial para la tecnología de punta en la que la administración Trump ha recurrido a la diplomacia con sus aliados alarmada por el dominio de China.

Aunque Rubio celebró dos reuniones del Quad el año pasado, incluso horas después de asumir el cargo, Trump se negó a comprometerse con una cumbre de líderes de las cuatro naciones.

Esto marcó un fuerte contraste con su predecesor, Joe Biden, quien dio máxima prioridad a las alianzas y prometió que las cumbres del Quad estaban «aquí para quedarse».

Rubio dijo que la administración Trump quería que el Quad se centrara más en los resultados que en las reuniones, y afirmó que la cooperación estaba avanzando «de manera bastante agresiva».

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