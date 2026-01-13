EEUU recuerda a Riad y Abu Dabi que el «objetivo común» en Yemen es derrotar a los hutíes

El Cairo, 13 ene (EFE).- Estados Unidos recordó este martes a sus aliados árabes del golfo Pérsico, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), de que su «objetivo común» en el Yemen es derrotar a los rebeldes hutíes proiraníes, tras la crisis que enfrentó a Riad y Abu Dabi en el empobrecido país del sur de la península Arábiga.

«Compartimos un objetivo común en el Yemen. Estados Unidos, Arabia Saudí y los EAU coinciden en la importancia de derrotar a los hutíes y otros actores terroristas para el bien de todo el Yemen y la estabilidad de la región» de Oriente Medio y el Cuerno de África, subrayó el asesor estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, en un mensaje en X.

Su mensaje se produce después que la coalición militar que lidera Arabia Saudí en el Yemen bombardeara a finales de diciembre desde el aire en un puerto yemení un cargamento de armas emiratí a un grupo secesionista del sur del Yemen y obligara a EAU a retirar a sus tropas de ese país.

Esa alianza, bautizada como la Coalición en Apoyo a la Legitimidad, en alusión al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, acusó también a EAU de apoyar a los secesionistas sureños del Yemen y de perturbar la lucha contra los rebeldes chiíes hutíes que se alzaron en armas en 2014 y controlaron amplias regiones del norte, sur y oeste yemeníes, incluida la capital, Saná.

Tras expulsar a las tropas emiratíes del Yemen, Riad apoyó militarmente a los grupos del Gobierno reconocido para recuperar las provincias controladas por las milicias yemeníes respaldadas por EAU, incluida la capital provisional del país, Adén.

El mensaje de Boulos en X es visto como un nuevo esfuerzo para aliviar la creciente tensión entre aliados contra los hutíes, un potente brazo de Irán en el sur de la península Arábiga, y que han amenazado la navegación y el comercio internacional por sus ataques con misiles contra buques mercantes durante la guerra en Gaza.

El mensaje del estadounidense también llega como un intento para evitar la escalada entre los aliados árabes de Washington en el Golfo en un momento de posible enfrentamiento con Irán por su opresión de las protestas populares en Teherán y otras ciudades iraníes. EFE

