EEUU registra la primera muerte de una persona infectada con la cepa H5N5 de gripe aviar

2 minutos

Miami (EE.UU.), 22 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el fallecimiento de un paciente que había sido infectado con el virus H5N5, una rara cepa de la gripe aviar, lo que supone la primera muerte registrada de un ser humano por esta variante.

«Un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 falleció hoy», informó en un comunicado el Departamento de Sanidad del Estado de Washington (noroeste de Estados Unidos).

Según las autoridades, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora solo había sido detectada en animales.

El departamento lo describió como «un adulto mayor con afecciones subyacentes» y subrayó que el riesgo para la población por esta enfermedad «sigue siendo bajo» puesto que no hay evidencias de transmisión del virus entre personas.

«Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar. Las autoridades de salud pública continuarán controlando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas», agregó.

El paciente, del que no revelaron la edad, falleció ayer tras permanecer hospitalizado desde principios de noviembre. Poseía en su patio trasero una bandada de aves domésticas mixtas que, según las pruebas de las autoridades sanitarias, fueron «la fuente más probable» de contagio.

La gripe aviar está presente en aves acuáticas de todo el mundo y puede transmitirse a aves domésticas como pollos y patos. En raras ocasiones se produce el contagio a humanos, y está ligado al contacto con animales enfermos o muertos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) desde 2024 se han confirmado 71 casos en humanos de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos, la cepa más común de la enfermedad. EFE

