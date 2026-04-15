EEUU sanciona a casinos y operadores por presuntos vínculos con el cartel mexicano CDN

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El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra casinos, empresas y personas supuestamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), que opera en el norte de México.

Uno de los establecimientos, Casino Centenario, está situado en la localidad de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, a apenas 3,2 kilómetros de la frontera estadounidense, detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Casino Centenario es regentado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA) y es utilizado por el Cártel del Noreste como «casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego», aseguró el texto.

Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico (Tamaulipas).

La lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) también incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, «Crosty», como operador del cártel, encargado de cruzar a inmigrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Además, está el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel Angel Trevino Morales, «Z-40».

Su trabajo va «más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente», afirmó la OFAC.

Jesus Reymundo Ramos Vázquez, señalado por ser asociado al CDN, también fue sancionado.

«Bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos», denunció el Tesoro.

Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicción de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados.

El CDN fue declarado «organización terrorista» por Washington en febrero del año pasado.

«La violencia y la intimidación del Cártel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberanía mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera», explicó el Departamento de Estado en otro comunicado.

jz/ad