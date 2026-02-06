EEUU se dice «orgulloso» de ser el «principal socio comercial» de Colombia

El jefe de la embajada de Estados Unidos en Colombia declaró este viernes que su país está «orgulloso» de ser el «principal socio comercial» de Colombia, una posición amistosa luego del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, quien recientemente estrechó lazos con China.

Los mandatarios se reunieron el martes en La Casa Blanca en un encuentro en el que limaron asperezas y aliviaron tensiones que se venían acumulando desde inicios del año pasado.

El responsable de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, el encargado de negocios John McNamara, afirmó que su país es el principal aliado de Colombia «por mucho».

«No solamente tenemos la relación comercial más grande, sino que también es bastante balanceada», dijo en un video en una cuenta en redes de la embajada.

En medio de su maltrecha relación con Washington, el mandatario colombiano acordó en mayo el ingreso de su país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con la que Pekín busca expandir su influencia.

Luego del primer cara a cara entre Petro y Trump, Colombia realiza gestos del agrado de Estados Unidos.

La noche del jueves, un vuelo con un centenar de colombianos deportados aterrizó en Bogotá, el primero desde la reunión entre los dos presidentes.

Las quejas de Petro por supuestos malos tratos a sus ciudadanos deportados fueron el inicio de los constantes enfrentamientos entre los mandatarios por temas como el combate al narcotráfico, Venezuela y Gaza.

La cancillería publicó fotografías de algunos de los 101 deportados, vestidos con conjuntos deportivos, a su llegada en un vuelo de la fuerza área colombiana.

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el país planea enviar otros 20 vuelos para repatriar a sus ciudadanos.

Petro impidió la llegada de vuelos estadounidenses con deportados en enero de 2025, una medida que desató amenazas de imposición de aranceles por parte de Trump.

El mandatario colombiano, envió entonces aviones para recoger a sus ciudadanos y eventualmente permitió la entrada de aeronaves de Estados Unidos con la condición de que se respetaran sus derechos.

Pero en mayo, Colombia suspendió los permisos y acusó a Washington de no cumplir con los acuerdos.

