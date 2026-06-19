EEUU se sube también al tren de los cruces y Brasil necesita un festín ante Haití

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Un día después de que lo hiciese México, otro de los coanfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos, selló también este viernes su pase a los dieciseisavos de final al ganar 2-0 a Australia, en una jornada en la que Brasil busca renacer ante Haití.

Lo que no tienes asegurado los estadounidenses, a diferenca de sus vecinos mexicanos, es la primera plaza del Grupo D, pero la certificarán al final del día si Turquía no le gana a Paraguay.

Un tanto en contra de Cameron Burgess en el minuto 11, cuando intentaba cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun, encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman (43′) al rematar de cabeza en boca de gol un rechace en el área.

– Apoyo mayoritario en Seattle –

Estados Unidos no jugó tan bien como en su victora 4-1 en el debut frente a Paraguay, seguramente porque su gran estrella, Christian Pulisic, fue baja por molestias en los isquiotibiales que ya le impidieron jugar la segunda parte contra los guaraníes.

En lo que sí coincide con México, es que Estados Unidos tuvo fortuna: el empate inicial se rompió con un autogol de los Socceros; en Guadalajara fue un error del portero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu, el que permitió a Luis Romo romper la igualada.

También en el apoyo mayoritario de los aficionados.

Si contra Paraguay los hombres de Mauricio Pochettino contaron con el ambiente a favor del espectacular SoFi Stadium de Los Ángeles, el viernes se volvieron a repetir las escenas de fervor en el coqueto estadio de Seattle, una de las ciudades que más se interesa por el «soccer».

La tercera anfitriona, Canadá, no tiene el pase aún confirmado, pero sí bien encarrilado tras golear el jueves por 6-0 a Catar, en un partido en el que el centrocampita local Ismaël Koné sufrió una escalofriante lesión.

El jugador del Sassuolo italiano «fue operado con éxito de una fractura» en la pierna izquierda, anunció este viernes la federación canadiense.

– Neymar se queda en Nueva Jersey –

El pentacampeón mundial, Brasil, que empató 1-1 ante Marruecos en su debut, tiene una ocasión de redimirse con un festival de goles ante el humilde Haití el viernes (00H30 GMT del sábado) en Filadelfia en el cierre de la segunda jornada del Grupo C.

De nuevo no contará con la leyenda Neymar, que se queda en Nueva Jersey, donde se concentra su equipo, para continuar su recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha.

Tras los empates de España y Portugal frente a las modestas Cabo Verde (0-0) y RD Congo (1-1), a Brasil no le conviene confiarse ante un equipo haitiano que regresó al Mundial, por primera vez desde Alemania Federal 1974, con una derrota honrosa por 1-0 frente a Escocia.

«Tienes que ser resiliente cuando las cosas no salen bien, no tienes que bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, y creo que el equipo es resiliente y va a mejorar», señaló su seleccionador, Carlo Ancelotti.

Marruecos y Escocia miden fuerzas en Boston unas horas antes (22H00 GMT), en un partido en el que Achraf Hakimi será titular con los Leones del Atlas apenas unas horas después de recibir la confirmación de que será juzgado en Francia para responder a una acusación de violación, que la estrella del PSG siempre ha negado.

– Paraguay, bajo presión –

El viernes también se completa la segunda jornada del Grupo D con un duelo de necesitados entre Paraguay y Turquía, derrotados en su entrada en liza.

Los otomanos perdieron 2-0 ante Australia y Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos.

Se enfrentan en el Levi’s Stadium de Santa Clara (03H00 GMT del sábado), en la Bahía de San Francisco, conscientes de que un nuevo tropiezo podría ser fatal, aunque en la presente edición del Mundial clasifican las ocho mejores terceros de los doce grupos.

En Paraguay, bajo presión tras la goleada sufrida ante el Team USA, su seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, salió en defensa de su tropa.

«A mí, péguenme. Yo no tengo ningún problema. Estoy acostumbrado y yo lo disfruto, porque es un reto», señaló como forma de restar presión a sus jugadores.

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