EEUU ve «indispensable» la seguridad en Haití antes de unas elecciones con fecha incierta

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Puerto Príncipe, 29 may (EFE).- El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, se reunió este viernes en Puerto Príncipe con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para discutir el restablecimiento de la seguridad, condición «indispensable» para la celebración de las elecciones generales que, hasta la fecha, siguen siendo inciertas para este año, como estaban previstas.

«Esta visita oficial de alto nivel marca un giro político decisivo: la Casa Blanca alinea su apoyo total, exclusivo e inquebrantable detrás del jefe del Gobierno haitiano», escribió el Gobierno en un comunicado de prensa, subrayando que Fils-Aimé calificó la reunión de «alta importancia estratégica».

Durante el encuentro, el vicesecretario de Estado Landau elogió «el liderazgo y la determinación» de Fils-Aimé, reiterando que su Gobierno es el «pivote legítimo» para conducir al país hacia elecciones libres y soberanas.

De acuerdo al documento, se discutió sobre la «reconquista progresiva del control de las zonas estratégicas de la capital», en poder de las poderosas bandas armadas que siembran el terror en el país, principalmente en Puerto Príncipe.

Asimismo, se acordó la «restauración plena de la actividad institucional en el Palacio Nacional» y la cooperación en combate, marcada por el «fortalecimiento conjunto» de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití.

«Ante la crisis, Washington elige la claridad. Este encuentro envía una señal fuerte en la escena internacional: Estados Unidos se une al primer ministro (haitiano) para restaurar la autoridad del Estado, desmantelar las redes criminales y estabilizar las instituciones», afirmó el comunicado gubernamental.

En el transcurso de esta reunión, en la que Landau estuvo acompañado por una delegación de alto rango, Fils-Aimé presentó las «victorias concretas» de las fuerzas de seguridad sobre las pandillas armadas.

La semana pasada el primer ministro haitiano ya había afirmado que se celebrarán elecciones en Haití cuando hayan acabado con las bandas armadas, una declaración que, como la de hoy, hace muy improbable que los comicios se lleven a cabo como estaban previstos el próximo 30 de agosto ante los altos niveles de violencia.

Solo durante el primer trimestre de 2026, al menos 1.642 personas murieron y 745 resultaron heridas, documentó recientemente la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

El organismo de la ONU aseguró que las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69 % de los muertos y heridos, con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños. Las fuerzas de autodefensa causaron el 4 % restante.

El 1 de abril pasado, llegaron a Haití las primeras tropas procedentes de Chad, que conformarán la Fuerza de Supresión de Pandillas, aprobada por las Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas, y que estipula un máximo de 5.500 elementos de varias naciones. EFE

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