EEUU y 5 aliados dicen que China politiza el comercio por acciones contra buques panameños

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Asunción, 29 abr (EFE).- Estados Unidos y otros cinco países aliados de las Américas acusaron este miércoles a China de «politizar el comercio marítimo» y de ejercer «presión económica selectiva», tras el aumento de los controles de buques de bandera panameña en puertos del gigante asiático.

«Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, juntos en nuestra misión compartida de asegurar nuestro hemisferio, reafirmamos que la soberanía de nuestra región no es negociable», señala un comunicado difundido por la Cancillería paraguaya.

Los países aseguraron que observan «con suma atención la presión económica selectiva ejercida por China y las acciones recientes que han afectado a buques con bandera panameña».

Estas acciones -destacaron los firmantes- constituyen «un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio»

«Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de presiones externas indebidas. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos nosotros», subrayaron.

Los seis países señalaron que las medidas de China se producen después de que la Corte Suprema de Panamá anulara la concesión de gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, una decisión que coincidió con las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por la supuesta influencia china sobre la vía marítima.

En ese sentido, los países firmantes se solidarizaron con Panamá y resaltaron que siguen «decididos a enfrentar todas las amenazas para garantizar que las Américas sigan siendo una región de libertad, seguridad y prosperidad».

El Gobierno del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha reconocido un incremento en las interceptaciones de barcos de bandera panameña, calificándolo como «producto de la rutina de la industria marítima», y ha pedido respeto a la «soberanía jurídica».

El país cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con más de 8.000 buques abanderados.

Las interceptaciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.

No obstante, el propio Mulino rebajó la tensión al respecto el 9 de abril al afirmar que es un tema «tremendamente técnico» y aseguró que ya han transmitido su «preocupación a las autoridades diplomáticas de China».EFE

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