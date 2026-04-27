EEUU y Venezuela contrataron firmas auditoras para el uso de recursos financieros

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Caracas, 27 abr (EFE).- Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela contrataron firmas auditoras para garantizar la «tranquilidad e imparcialidad de todos» en cuanto al uso de los recursos financieros del país suramericano, informó este lunes el Banco Central de Venezuela (BCV).

«Que los recursos de la república estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar», señaló el presidente del BCV, Luis Pérez González, citado en una nota de prensa. EFE

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