Efemérides del 24 de abril

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En un 24 de abril, pero de 1980, el presidente estadounidense Jimmy Carter ordena una fallida operación militar para liberar a los 52 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Irán seis meses antes, y que acabó con 8 militares muertos. Los rehenes no fueron liberados hasta el 20 de enero de 1981.

Otras Efemérides.

1701.- Con la llegada a España de Felipe V, comienza el reinado de la Casa de Borbón.

1704.- Aparece el primer periódico publicado en EEUU, el Boston Letters.

1800.- Fundación de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

1817.- El inventor alemán Karl Drais presenta al público el primer prototipo de bicicleta, la ‘dresina’, que todavía no tenía pedales.

1824.- Las Provincias Unidas de Centroámerica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) declaran abolida la esclavitud.

1854.- El emperador Francisco José de Austria contrae matrimonio en Viena con Elizabeth de Wittelsbach, ‘Sissi’.

1898.- España declara la guerra a Estados Unidos.

1915.- Comienza el genocidio del pueblo armenio, uno de los mayores de la historia, por parte del Imperio Otomano. En la matanza mueren millón y medio de personas.

1916.- Levantamientos de Pascua en Dublín, una sangrienta revuelta que aceleró la independencia de Irlanda del Reino Unido.

1923.- Sigmund Freud publica en Viena (Austria) la tesis ‘Das Ich und das Es’ (El yo y el ello).

1934.- El ingeniero Laureans Hammond patenta en Chicago un instrumento electrónico conocido como órgano Hammond.

1950.- El Gobierno de Jordania anuncia la anexión del territorio palestino de Cisjordania

1965.- Los cadáveres del líder de la oposición portuguesa, Humberto Delgado, y su secretario son hallados por un pastor cerca de Badajoz (España).

1967.- Primer accidente mortal en la carrera espacial, al estrellarse la nave ‘Soyuz y morir el cosmonauta ruso Vladimir Komarov.

1973.- Voladura del edificio del diario Madrid.

1990.- Lanzado el transbordador Discovery con el telescopio espacial Hubble.

1996.- El Consejo Nacional Palestino elimina de la Carta Nacional las cláusulas que llaman a la lucha armada y la destrucción del Estado de Israel.

1999.- La OTAN celebra en Washington su 50 aniversario con una cumbre de gobernantes en la que se aprueba el nuevo concepto estratégico de la Organización.

2013.- Cerca de 1.200 muertos al derrumbarse un edificio que albergaba varias fábricas textiles en Dacca (Bangladesh).

2025.- El Gobierno español rescinde unilateralmente los contratos de compra de armamento a Israel.

NACIMIENTOS

1856.- Henri Philippe Petain, mariscal y presidente de Francia.

1919.- César Manrique, arquitecto, pintor, escultor, decorador y urbanista español.

1934.- Shirley MacLaine, actriz estadounidense.

1942.- Barbra Streisand, cantante y actriz estadounidense.

1947.- Josep Borrell, político socialista español.

1952.- Jean Paul Gaultier, modisto francés.

DEFUNCIONES

1479.- Jorge Manrique, poeta y escritor español.

1731.- Daniel Defoe, escritor británico.

1986.- Wallis Simpson, Duquesa de Windsor.

2004.- Estée Lauder, estadounidense, creadora de la firma cosmética que lleva su nombre. EFE

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