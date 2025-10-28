Efemérides del 30 de octubre

3 minutos

En un 30 de octubre, pero de 1945, golpe de Estado militar contra el presidente de Brasil, Getulio Vargas.

Otras Efemérides:

1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.

1951.- En Colombia, Roberto Urdaneta, se convierte en presidente del país elegido por el Congreso.

1975.- El príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco.

1983.- En Argentina, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) gana las elecciones democráticas, tras siete años de dictadura.

1987.- Eugenio Pydró y su hijo son condenados por el caso Sofico, uno de los grandes escándalos financieros del franquismo.

1988.- El industrial español, Emiliano Revilla, es liberado en Madrid, tras pagar un rescate, por la organización terrorista ETA que lo mantuvo secuestrado 249 días.

1991.- Inauguración en Madrid (España) de la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.

.- Argentina y Brasil ratifican el Tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Quebec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.

2001.- Ucrania destruye el último de sus silos para misiles intercontinentales heredados de la Guerra Fría.

2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

– La familia del diplomático español Carmelo Soria presentó una querella contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por el homicidio del funcionario de Naciones Unidas, en 1976.

2007.- La Asamblea General de Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de EEUU a Cuba.

2009.- Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras y Roberto Micheletti, presidente «de facto» firman el acuerdo para poner fin a la crisis de Honduras causada por el golpe de Estado del 28 de junio.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

2016.- En Caracas tiene lugar la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno y la oposición.

2020.- Dos mujeres militares de Taiwan contraen matrimonio, el primero desde que Taiwan aprobó el matrimonio igualitario en 2019, el primer país de Asia en hacerlo.

2022.- Luiz Inacio Lula da Silva gana las elecciones a Jair Bolsonaro,

2023.- El Consejo Constitucional de Chile aprueba la propuesta de nueva carta magna.

Nacimientos

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

1871.- Paul Valery, escritor francés.

1900.- Rodolfo Halffter, compositor.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español con un premio Óscar.

1944.- Juan Luis Cebrián, ex director de ‘El País’.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.

Defunciones

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1975.- Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

1997.- Samuel Fuller, director de cine estadounidense.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2024.- Tahar Zbiri, militar argelino, que participó en el derrocamiento del expresidente Ben Bella. EFE

doc/alf