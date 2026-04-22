Egipto advierte que la guerra en Irán no debe eclipsar la tregua en Gaza

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El Cairo, 22 abr (EFE).- Egipto advirtió este miércoles que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán no debe eclipsar las conversaciones para implementar el acuerdo de tregua que puso fin a la guerra en Gaza, alcanzado con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado octubre.

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, hizo esta demanda durante una serie de conversaciones telefónicas que realizó con el vicepresidente palestino, Husein al Sheij, el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, así como con Nikolay Mladenov, el representante para Gaza de la Junta de Paz creada por Trump.

Abdelaty hizo hincapié en que «la actual escalada de tensiones en la región no debe desviar la atención de la necesidad de completar la implementación de todos los requisitos de la segunda fase del plan del presidente Trump», apuntó un comunicado de Exteriores de Egipto.

El alto funcionario egipcio subrayó, en particular, la necesidad de «desplegar en Gaza una Fuerza Internacional de Estabilización, garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria y poner en marcha programas de recuperación y reconstrucción tempranos», según estipula el pacto de alto el fuego.

Egipto media, junto a EE.UU, Catar y Turquía, entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para implementar ese acuerdo basado en un plan de veinte puntos del presidente estadounidense para la paz y la reconstrucción de la Franja.

Gaza quedó prácticamente destruida y más de 70.000 personas murieron en bombardeos y ataques israelíes desde principios de octubre de 2023.

La primera etapa contemplaba el cese de la ofensiva israelí, la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás, el repliegue de tropas en algunas áreas de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria suficiente a la población gazatí.

La segunda fase recoge la retirada total de las fuerzas de Israel, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

Abdelaty también «habló sobre los peligrosos acontecimientos en Cisjordania, incluidas las continuas violaciones israelíes y la escalada de las incursiones militares (israelíes), la expansión de la actividad de asentamientos y los ataques de colonos», añadió la nota.

Alertó de que «estas acciones contribuyen a aumentar las tensiones y socavan las perspectivas de desescalada y la reanudación del proceso político», concluyó. EFE

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