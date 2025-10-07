Egipto anuncia reunión en Europa abordará fuerza multinacional para Gaza según plan Trump

2 minutos

El Cairo, 7 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, anunció este martes que «a finales de esta semana» habrá una reunión en un país europeo, que no especificó, para abordar la fuerza multinacional que será desplegada en la Franja de Gaza en el contexto del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la paz en el enclave palestino.

«Habrá una reunión a finales de esta semana en Europa para completar las conversaciones en las Naciones Unidas con el fin de aprobar ese plan (de paz) en el contexto de desplegar la fuerza internacional en la Franja de Gaza para garantizar la seguridad para los palestinos», dijo Abdelaty en una rueda de prensa en El Cairo con su homólogo de los Países Bajos, David van Weel.

Abdelaty, cuyo país acoge desde el lunes las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar los mecanismos para implementar el plan de Trump, no dio a conocer detalles sobre esa reunión prevista en «Europa», si bien dijo que «el objetivo de todos es transformar la propuesta (del mandatario republicano) en realidad».

«Es lo que estamos haciendo en cooperación con todas las fuerzas regionales e internacionales pertinentes», añadió el egipcio, cuyas declaraciones coinciden con la presencia en visitas oficiales en El Cairo de los jefes de las diplomacias de Eslovenia, Países Bajos y Alemania.

Sus declaraciones se producen también cuando negociadores de Israel y Hamás se preparan para reanudar sus conversaciones indirectas iniciadas el lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el mar Rojo, para acordar los detalles y mecanismos para implementar la primera fase de la propuesta de Trump.

Esta se centra en una tregua temporal para permitir la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, en manos del grupo islamista a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

Fuentes egipcias y palestinas informaron a EFE de que la primera ronda de conversaciones, mediadas por Egipto, Catar y Turquía, finalizó en la madrugada de hoy, y «se desarrolló en una atmósfera positiva», y que una nueva comenzará tras el mediodía de este martes. EFE

fa/kba/ah