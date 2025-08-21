The Swiss voice in the world since 1935

Egipto revela restos de ciudad sumergida de más de 2.000 años frente a Alejandría

2 minutos

Egipto presentó el jueves restos de una ciudad sumergida frente a Alejandría, que incluyen edificios, tumbas, estanques para peces y un muelle, todos con más de 2.000 años de antigüedad.

Según las autoridades, el sitio, situado en la bahía de Abukir, podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo, importante centro de la dinastía ptolemaica —que gobernó Egipto durante casi tres siglos— y posteriormente del Imperio romano, que permaneció allí aproximadamente seis siglos.

Con el tiempo una serie de terremotos y el aumento del nivel del mar sumergieron la ciudad y el puerto vecino de Heracleión.

El jueves grúas levantaron lentamente varias estatuas a la superficie. «Hay muchísimos elementos bajo el agua, pero lo que podemos recuperar es limitado; son solo piezas seleccionadas según criterios estrictos», declaró el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi.

«El resto permanecerá como parte integral de nuestro patrimonio subacuático», añadió.

Los descubrimientos incluyen edificios de piedra caliza que habrían servido como lugares de culto, viviendas o estructuras comerciales y artesanales.

También se identificaron depósitos y estanques tallados en la roca, destinados tanto a la acuicultura como al almacenamiento de agua para consumo doméstico.

Entre las piezas más notables se encuentran estatuas reales y esfinges anteriores a la época romana, incluyendo una parcialmente conservada de Ramsés II.

Se encontraron también un barco mercante, anclas de piedra y una grúa portuaria en el sitio de un muelle de 125 metros, que se utilizó como puerto para embarcaciones pequeñas durante las épocas romana y bizantina.

Sitio de gran riqueza arqueológica, Alejandría está hoy amenazada por las mismas aguas que sumergieron Canopo y Heracleión.

La ciudad costera se hunde más de tres milímetros al año y se encuentra entre las zonas más vulnerables al cambio climático y al aumento del nivel del mar. 

Incluso en el escenario más optimista elaborado por la ONU, un tercio de Alejandría estará sumergido o inhabitable en 2050.

