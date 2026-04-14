Ejército de Ecuador desarticula infraestructura de minería ilegal en frontera con Colombia

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Quito, 13 abr (EFE).- El Ejército de Ecuador informó este lunes de que ejecutó una operación contra la minería ilegal en el municipio de Tulcán, en la provincia andina de Carchi, en la frontera con Colombia, donde deshabilitó 25 bocaminas y causó pérdidas por unos «100.000 dólares a las estructuras ilegales» que operan en la zona.

Según la institución militar, también se localizaron diez generadores de luz, diez taladros y noventa sacos de material aurífero.

Además, hallaron 500 metros de cable de luz, diez canecas de combustible, una sopladora de aire, 20 cápsulas ordinarias, 30 emulsiones y dos quintales de ANFO, un explosivo de alta potencia.

De acuerdo con las estimaciones del Ejército, la intervención representó una afectación económica aproximada de 100.000 dólares para las estructuras ilegales dedicadas a esta actividad ilícita.

El operativo se realizó en la provincia andina del Carchi, frontera con Colombia, una de las áreas donde las Fuerzas Armadas mantienen acciones de control frente a actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal. EFE

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