Ejército israelí dice que uno de sus soldados fue quien mató a dos palestinos en Mughair

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Jerusalén, 21 abr (EFE).- El Ejército israelí dijo que fue uno de sus soldados el que mató este martes a dos palestinos, entre ellos un niño de 14 años, en la aldea de Al Mughair, cerca de Ramala (centro), durante un ataque que los vecinos atribuyeron a colonos armados.

Según un comunicado del Ejército, varios palestinos presuntamente lanzaron piedras «contra un vehículo israelí», del cual se bajó un reservista en activo que abrió fuego contra «los sospechosos en la zona».

Cuando las tropas llegaron, estas intervinieron para «dispersar el violento enfrentamiento», detalla el texto.

El Ejército dijo a EFE que el incidente aún está siendo investigado, pero confirmó que el atacante parece ser un soldado en la reserva de la Brigada Binyamin, una de las siete que operan bajo la División Central en el territorio ocupado de Cisjordania.

Según testimonios de la Media Luna Roja, Sanidad gazatí y de un vecino de Al Mughair a EFE, el suceso se produjo tras un ataque contra la aldea perpetrado por colonos, grupo al que aseguran pertenece también el reservista; si bien el Ejército no lo ha confirmado.

En ocasiones, los propios colonos que residen en asentamientos pertenecen, como reservistas en activo, a brigadas regionales de las fuerzas armadas.

Los fallecidos son Aws Hamdi al Nasan, de 14 años; y Jihad Marzouq, de 32, confirmó Sanidad en un comunicado anunciando sus defunciones y otros tres heridos de bala.

Según fuentes locales, Aws al Nasan perdió a su padre, Hamdi (38 años) en otro ataque de colonos armados a principio de 2029.

En una foto difundida tanto en un canal de WhatsApp de activistas palestinos como en los de la Oficina de Comunicación del Gobierno palestino, se ve a Aws con una kufiya al cuello y unos 7 años de edad despidiéndose de su padre el día del funeral de este.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, matando al menos a nueve e hiriendo a decenas más, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un dato que no incluye a los dos últimos fallecidos.

«Estas milicias cuentan con el pleno respaldo del Estado de Israel y gozan de total impunidad para asesinar, agredir y saquear a residentes palestinos. Esta violencia diaria e indiscriminada es uno de los medios que Israel utiliza para la limpieza étnica de Cisjordania», denunció la onegé israelí B’Tselem el pasado 14 de abril, tras el asesinato tres días antes de otro palestino por un disparo de un soldado colono en la aldea de Deir Jarir (este de Ramala).

La cifra de palestinos muertos en Cisjordania sube a 26 si se incluyen los fallecidos a manos de las tropas israelíes. EFE

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