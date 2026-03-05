El ‘Financial Times’ posiciona a Pedro Sánchez como la «némesis» de Donald Trump en Europa

Londres, 5 mar (EFE).- El diario británico ‘Financial Times’, uno de los medios económicos más prestigiosos a nivel mundial, situó este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la «némesis» europea del presidente estadounidense, Donald Trump, por su posición contraria a la guerra en Irán.

El artículo de opinión del ‘FT’ parte de las palabras que Sánchez profirió a Trump este miércoles, cuando calificó de «ilegal» la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y tildó de «inaceptable» que los líderes que no son capaces de mejorar la vida de las personas utilicen el «humo» de la guerra para ocultar sus fracasos y llenar los bolsillos de unos pocos.

A las 14:00 GMT, el artículo de opinión sobre Sánchez figuraba como el segundo tema más leído del día del rotativo.

Mientras algunos mandatarios mundiales intentan ganarse el favor de Trump a través de visitas de Estado, regalos, concursos de golf, o minimizando sus desacuerdos, Sánchez es «el único que se enfrenta al presidente estadounidense» y le dice lo que ningún otro líder europeo se atreve a decir, según el ‘FT’.

Al mismo tiempo, Sánchez se ha convertido en el chivo expiatorio del movimiento MAGA de Trump, pues representa el modelo de un izquierdista europeo «blando en materia de defensa, en relación con China y en materia migratoria», de acuerdo con el diario.

Para el periódico británico, la guerra en Oriente Medio ha llevado el conflicto entre Trump y Sánchez, acentuado entre otros por la negativa del español a aumentar el gasto en defensa al 5 % como el resto de socios de la OTAN, a un punto «crítico».

También asegura que la pregunta que ahora se cierne sobre el presidente del Gobierno español es si ha llevado las cosas demasiado lejos y está a punto de «sufrir la ira» de Trump.

El profesor titular de Política Exterior de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan Luis Manfredi, dijo al ‘FT’ que Irán representa un «error de cálculo» para España, pues Estados Unidos encontrará otros puertos o bases desde las que operar, pero España corre el riesgo de reforzar su posición de oponente político en un momento especialmente delicado.

Trump ha amenazado ya con castigar al Estado español y ha planteado un embargo generalizado para frenar el comercio; pero el potencial problema para el país y el liderazgo de Sánchez es, entre otras cuestiones, la dependencia de las importaciones de gas estadounidense, que representó el 44 % del suministro total en enero, dice el ‘FT’.

«Los precios de la energía podrían, en última instancia, hacer descarrilar al Gobierno actual», declaró el profesor de la UCLM. EFE

