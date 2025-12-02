El ‘Huevo de Invierno’ de Fabergé, vendido a un precio récord de 26 millones de euros

Londres 2 dic (EFE).- El ‘Huevo de Invierno’ creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913 por encargo del zar Nicolás II de Rusia, fue vendido hoy en una subasta en Londres por 22,89 millones de libras esterlinas, equivalentes a 26 millones de euros.

La exquisita joya creada para la dinastía de los Romanov por el joyero fue un encargo del último zar de Rusia (derrocado en 1918) como un regalo para su madre Dagmar de Dinamarca y hoy encontró nuevo propietario tras ser subastado en la llamada ‘semana clásica’ de la casa Christie’s. EFE

