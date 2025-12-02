The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El ‘Huevo de Invierno’ de Fabergé, vendido a un precio récord de 26 millones de euros

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres 2 dic (EFE).- El ‘Huevo de Invierno’ creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913 por encargo del zar Nicolás II de Rusia, fue vendido hoy en una subasta en Londres por 22,89 millones de libras esterlinas, equivalentes a 26 millones de euros.

La exquisita joya creada para la dinastía de los Romanov por el joyero fue un encargo del último zar de Rusia (derrocado en 1918) como un regalo para su madre Dagmar de Dinamarca y hoy encontró nuevo propietario tras ser subastado en la llamada ‘semana clásica’ de la casa Christie’s. EFE

ggs-fjo/rf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR