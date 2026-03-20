El órgano marítimo de la ONU urge a habilitar un «corredor seguro» en Ormuz

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La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, solicitó el jueves la creación de un «corredor seguro» de navegación en el Golfo, para evacuar embarcaciones bloqueadas, condenando el cierre del estrecho de Ormuz por Irán, en una declaración adoptada por sus miembros.

Tras dos días de una reunión de emergencia en Londres, convocada por la guerra en Oriente Medio, la OMI indicó que ese corredor debe establecerse como «una medida provisional y urgente».

La agencia de la ONU, responsable de regular la seguridad de la navegación internacional, añadió que el corredor debe «facilitar la evacuación de los buques mercantes desde las áreas de alto riesgo y afectadas hacia un lugar seguro».

El secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, afirmó tras la reunión que el «corredor humanitario» permitiría «evacuar los barcos en el Golfo a través del estrecho de Ormuz».

La OMI, agencia de la ONU encargada de la seguridad en el mar, estima que 20.000 marinos se encuentran en 3.200 barcos cerca del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte de hidrocarburos, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

Tras dos jornadas de debates, los 40 países miembros de su órgano ejecutivo, el consejo de la OMI, llegaron a un acuerdo sobre varias propuestas para mejorar la navegación alrededor del estrecho y la situación de los marinos bloqueados.

Las medidas, adoptadas por consenso, no son, sin embargo, vinculantes.

La iniciativa de la OMI fue aplaudida el miércoles por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, pidió en varias ocasiones a los países de la OTAN y a China enviar medios militares para escoltar los barcos.

Justo antes de este llamado a la creación de un corredor marítimo, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón habían expresado en un comunicado conjunto su disposición «a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar la seguridad del tránsito por el estrecho».

La casi paralización, por parte de Irán, del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, provocó un fuerte aumento del precio de los hidrocarburos, con un impacto económico mundial.

Los países del consejo de la OMI condenaron, además, «con firmeza los ataques inaceptables perpetrados por Irán contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Catar y Jordania, los cuales atentan contra el derecho internacional».

«El texto es parcial, injusto, inexacto y jurídicamente deficiente. Condena al Estado víctima, mientras silencia la agresión ilegal que es el origen de la situación actual», sostuvo la delegación iraní durante la sesión.

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